Полиция задержала похитителя новой работы Бэнкси В Лондоне задержали мужчину, укравшего дорожный знак с новым граффити Бэнкси

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Лондона задержала одного из двух мужчин, укравших с улицы дорожный знак STOP с новым граффити художника Бэнкси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда. Похищение произошло через полчаса после того, как художник подтвердил авторство работы.

По подозрению в краже и нанесении ущерба городской собственности задержан один мужчина. Он находится под стражей, — говорится в заявлении полиции.

По имеющимся данным, в похищении участвовали два человека. Один из них открутил знак со столба и убежал с ним на глазах большого количества свидетелей, второй помогал ему удержаться на столбе. Кто из мужчин был задержан, правоохранители не уточнили. Также отсутствует информация о местонахождении граффити.

Ранее на дорожном знаке STOP, установленном на одной из улиц британской столицы, появилось изображение трех летящих боевых дронов. Бэнкси не пояснил суть своей работы, однако СМИ Соединенного Королевства интерпретировали ее как призыв к прекращению боевых действий на территории сектора Газа. Известно, что в 2005 году художник посетил Палестину и нарисовал несколько крупных граффити на стене, отделяющей территорию Западного берега реки Иордан от Израиля.

До этого на Украине мужчина попытался украсть граффити Бэнкси. Его обвинили по статье о покушении на похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения. Подозреваемых хотел демонтировать работу «Женщина в противогазе» с одного из жилых домов.

В свою очередь, BBC опубликовала недавно найденную запись беседы, где Бэнкси раскрыл свое настоящее имя. В интервью, которое состоялось 20 лет назад, мастер граффити говорит, что его зовут Робби.