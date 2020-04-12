Полиция задержала митрополита Черногории после проведения службы в карантин

https://static.news.ru/photo/0499537c-7cc0-11ea-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pravoslavie.ru

Полиция Черногории задержала главу местной митрополии Сербской православной церкви (СПЦ). Митрополита Амфилохия могут обвинить в нарушении запрета на массовые собрания в условиях распространения коронавируса.

По информации ТАСС, полицейские 12 апреля задержали несколько священников и прихожан в монастыре Златица. Митрополита доставили в полицейский центр безопасности. Пока неизвестно, какие обвинения предъявят главе Черногорской митрополии.

Неофициальные источники утверждают, что причиной задержания митрополита, священников и верующих могло стать то, что люди после богослужения просили благословения у Амфилохия, целуя ему руку, — отмечено в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в Черногории достигло 263 человек. Двое погибли.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса началась со вспышки инфекции в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За неполные четыре месяца вирусом заразились более 1,76 миллиона человек. Почти 109 тысяч заболевших погибли.