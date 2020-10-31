Полиция задержала ещё одного подозреваемого по делу о теракте в Ницце

https://static.news.ru/photo/72b7896a-1b6b-11eb-95d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

По делу о нападении на посетителей собора в Ницце 29 октября задержан ещё один подозреваемый.

Полиция задержала 33-летнего мужчину, который проживал в доме, принадлежащем другому подозреваемому в причастности к нападению. На данный момент известно о четырех фигурантах дела, все они находятся под стражей. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили о задержании двух лиц, имеющих, по версии следствия, причастность к теракту в Ницце 29 октября.

Как писал NEWS.ru, в четверг утром мужчина в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Нападавший был ранен при задержании. Им оказался выходец из Туниса.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил представитель «радикального ислама». Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».