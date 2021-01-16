Полиция задержала двух человек во франкфуртском аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в аэропорту Франкфурта после появления в здании подозрительного предмета.
Кроме того, они начали розыск третьего человека,
Первый терминал аэропорта остаётся частично перекрытым силами полиции, также закрыт для посетителей региональный вокзал. Проход к поездам дальнего следования доступен для пассажиров. В настоящий момент неизвестно, когда завершится полицейская операция.
Накануне сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации заблокировали франкфуртский аэропорт. Причиной стал оставленный в здании багаж.
Силовики перекрыли входы в некоторые части первого терминала и железнодорожный вокзал. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и попросили сверять расписание на сайтах авиакомпаний, писал NEWS.ru.