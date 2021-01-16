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Европа

Полиция задержала двух человек во франкфуртском аэропорту

22:09, 16 января 2021
Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в аэропорту Франкфурта после появления в здании подозрительного предмета.

Кроме того, они начали розыск третьего человека, передаёт издательская группа RND со ссылкой на собственные источники. При этом неизвестно, в чём именно подозревают задержанных.

Первый терминал аэропорта остаётся частично перекрытым силами полиции, также закрыт для посетителей региональный вокзал. Проход к поездам дальнего следования доступен для пассажиров. В настоящий момент неизвестно, когда завершится полицейская операция.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации заблокировали франкфуртский аэропорт. Причиной стал оставленный в здании багаж.

Силовики перекрыли входы в некоторые части первого терминала и железнодорожный вокзал. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и попросили сверять расписание на сайтах авиакомпаний, писал NEWS.ru.

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