Полиция заблокировала аэропорт Франкфурта из-за бесхозной сумки

https://static.news.ru/photo/54c73590-5829-11eb-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации заблокировали франкфуртский аэропорт. Причиной стал оставленный в здании багаж.

Силовики перекрыли входы в некоторые части первого терминала и железнодорожный вокзал.

Из-за продолжающейся полицейской операции части Терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию ​​дальнего следования в настоящее время закрыты в аэропорту Франкфурта. Пассажирам предлагается следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте, — говорится в Twitter аэропорта.

Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и попросили сверять расписание на сайтах авиакомпаний.

Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 16, 2021

В настоящий момент местная полиция продолжает расследование, однако, по предварительным данным, бесхозная сумка оказалась безопасной, передаёт Deutsche Welle.

Днём ранее всех пассажиров второго терминала лондонского аэропорта Хитроу эвакуировали из-за обнаруженного на территории подозрительного предмета.

Сотрудники аэропорта вызвали полицию после того, как в багаже одного из пассажиров был обнаружен похожий на гранату предмет.

Терминал № 2 был оцеплен полицией, пассажиров с территории эвакуировали. После этого специалисты осмотрели подозрительный предмет. Оказалось, что он не представляет угрозы. Владельца багажа доставили в полицию за то, что он пронёс запрещённый предмет, писал NEWS.ru.