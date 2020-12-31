Полиция во Франции задержала устроителей подпольной рейв-вечеринки

https://static.news.ru/photo/9df81c22-7467-11e9-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Семь человек помещены под стражу после новогодней рейв-вечеринки, которая была устроена во французском регионе Бретань во время комендантского часа. Мероприятие посетили более двух тысяч человек.

Среди задержанных оказались два человека, которых считают организаторами вечеринки, продолжавшейся почти двое суток, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что двоих ранее не судимых 22-летних задержали в коммуне Иффандик. Полиция провела обыск. Найдены деньги, которые, возможно, собраны на вечеринке, и наркотики.

Прокурор города Ренн Филипп Астрюк заявил, что виновных в организации подпольного мероприятия ждёт до «десяти лет лишения свободы». Кроме организации незаконной вечеринки им вменяется также незаконное занятие чужого ангара и умышленное применение насилия в отношении лиц, наделённых государственной властью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил: нелегальную новогоднюю вечеринку в коммуне Льёрон удалось пресечь ненасильственным путём. По его словам, когда группа жандармов прибыла на место, участники вечеринки закидали их камнями. Трое сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие травмы. Также был сожжён автомобиль жандармов. После этого стражи порядка отступили.