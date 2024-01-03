Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства Мужчина с зажигалкой и горючей жидкостью пришел к посольству РФ в Праге

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Мужчина с зажигалкой и горючей жидкостью пришел к зданию российского посольства в Праге, сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter (X). По информации правоохранителей, мужчина не идет на контакт с полицейскими, потому на место происшествия направили переговорщика.

В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный <…> отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика, — сообщили стражи порядка.

Вечером 23 декабря стало известно, что в Турции вооруженный мужчина потребовал у водителя грузовика без остановки двигаться по автостраде Северная Мармара. Правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух, после чего машина остановилась.

Позже стало известно, что вооруженный пистолетом злоумышленник, взявший в заложники водителя грузовика, сдался властям после телефонного разговора с министром внутренних дел страны Али Ерликаем. По данным СМИ, глава МВД пообещал разобраться с делом мужчины, который пожаловался ему на мошенничество и угрозы расправы. Его доставили в Управление безопасности провинции Коджаэли для проведения следственных действий.

До этого в Казани пациент наркологического диспансера взял в заложники медсестру, вооружившись шариковой ручкой. Он лечился от алкогольной зависимости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пациента, ему грозит тюремный срок по статье 206 УК РФ (захват заложника). Медсестра не пострадала и отделалась испугом.