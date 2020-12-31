В Киеве усилили меры безопасности в преддверии марша националистов

https://static.news.ru/photo/07df7f8a-4c4e-11eb-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские и военные усилили меры безопасности в центре Киева на фоне анонсированного шествия националистов, предположительно, по случаю 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения, — цитирует РИА Новости заявление Национальной полиции Украины.

Не уточняется, о каком именно марше идёт речь. Однако накануне в Киеве анонсировалось шествие по случаю 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, организованное запрещённым в России «Правым сектором». Подобные марши проходят в Киеве и других городах Украины ежегодно 1 января.

Ранее радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина». Они прошли по Аллее Славы, а затем собрались у её выхода. Требование властей соблюдать карантинные меры и не группироваться компаниями более двух человек они проигнорировали.

А год назад 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов, которая запрещена в России, Степана Бандеры. В шествии приняли участие около 1500 человек, писал NEWS.ru.