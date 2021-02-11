Полиция в ФРГ и Дании задержала трёх сирийцев, готовивших теракт

https://static.news.ru/photo/9d42b6f0-6c79-11eb-98e6-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look press

Правоохранители в Германии и Дании задержали трёх братьев-сирийцев по подозрению в подготовке теракта в Европе. Во время обыска у мужчин изъяли большую партию химикатов, а также пропагандистские материалы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Выйти на злоумышленников удалось благодаря подозрительному интернет-заказу у продавца в Польше. Проживающий в Дании 33-летний сириец заказал на адрес своего брата из немецкого Дессау пять килограммов серы и пять килограммов алюминиевого порошка.

Немецкая полиция провела обыск по данному адресу, однако заказанных химикатов не обнаружила. Вместо этого силовики нашли пиротехнику, самодельный флаг ИГ и Коран с отметками. Сирийца, на чьё имя был заказ, задержали уже в Дании, где он находился вместе с братом. Там же правоохранители обнаружили и заказанные химикаты. Третьего брата полиция задержала в немецком городе Дитценбах, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственный источник.

Где именно террористы планировали устроить теракт, не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что подконтрольные запрещённой в России организации «Хаят Тахрир аш-Шам» террористы готовят боевиков для совершения преступлений в российских городах во время массовых уличных акций. По их данным, для этих целей лидеры террористических формирований ведут подготовку наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с РФ странах, писал NEWS.ru.