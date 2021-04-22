Полиция усилила охрану возле посольства РФ в Праге

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Сотрудники силовых структур в четверг, 22 апреля, усилили охрану территории российского посольства в Чехии. Об этом в разговоре с журналистами рассказала представитель правоохранительных органов республики Эва Кропачова. Её слова передаёт ТАСС.

Факт усиления мер безопасности в беседе с российскими СМИ подтвердили и представители дипломатического представительства.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным.

Как ранее стало известно, власти Чехии объявят об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы в 15:00 (16:00 мск). Об этом сообщает чешское телевидение.

Глава МИД республики Якуб Кулганек ранее заявил, что из страны могут быть высланы порядка 60 сотрудников российского посольства, если руководство России до полудня не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата.