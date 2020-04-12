Полиция Украины выслеживает нарушителей карантина с помощью беспилотников

https://static.news.ru/photo/051c128c-7cbe-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Полиция в Киеве задействовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска нарушителей карантина, введённого из-за распространения коронавируса.

Полицейские запустили летательные аппараты над труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей местами, где вопреки требованиям могут отдыхать граждане, — говорится на сайте Нацполиции Украины.

Первое патрулирование с помощью беспилотников было проведено 11 апреля. На некоторых аппаратах были установлены громкоговорители для предупреждения граждан о соблюдении ограничений.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 2,7 тысячи человек. Как писал NEWS.ru президент страны Владимир Зеленский пообещал вознаграждение в размере $1 млн изобретателю вакцины от COVID-19.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.