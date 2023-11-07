Полиция Украины назвала причину гибели помощника Залужного МВД Украины: помощник Залужного Частяков погиб при несчастном случае

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency|Global Look Press

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой, заявила в эфире Espreso TV представитель МВД Украины Марьяна Рева. По ее словам, в настоящее время начато досудебное расследование по статье УК о незаконном обращении с боеприпасами.

По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом. <...> Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать. <...> Тогда мы будем иметь объективную картину, — сказала Рева.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что его помощник погиб в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Также стало известно, что в результате ЧП пострадал 13-летний сын погибшего, он госпитализирован.

По словам вдовы Частякова, ее супруг сам принес домой подарочный пакет, во время распаковки которого и произошел взрыв. Издание «Страна» приводит имя предполагаемого дарителя — им мог стать старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко.

При этом советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что произошедшее следует расценивать как «привет» Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент доказывает, что «украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», отметил чиновник.