Полиция справилась с угрожавшим взрывом посольства Ирана в Париже мужчиной BFM TV: задержан угрожавший взрывом посольства Ирана в Париже мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угрожавшего произвести взрыв в посольстве Ирана в Париже злоумышленника задержали, сообщает BFM TV со ссылкой на источники в местной полиции. У мужчины не обнаружили взрывчатки, полицейские осматривают машину, на которой передвигался задержанный.

По данным Le Parisien, мужчину задержали в 14:45 (15:45 по московскому времени). В здание посольства он зашел около трех часов назад. В AFP рассказали, что очевидец говорит о человеке, которые вошел в посольство «с гранатой или в жилете со взрывчаткой». В настоящее время место происшествия оцепили, приостановлено движение метро поблизости.

Ранее стало известно, что в центре Парижа неизвестный мужчина заперся в здании иранского консульства, он угрожал взорвать принесенную с собой бомбу. Французские полицейские и спецназ оцепили район в месте происшествия. Помимо перекрытия улиц около здания, расположенного в 16-м округе столицы Франции, также приостановлена работа шестой линии метро.

Сообщалось, что неизвестный зашел в здание около 11:00. В зону происшествия направлен спецотряд полиции BRI, который используется в ситуациях с повышенным риском безопасности. Некоторые очевидцы сообщили, что с собой у мужчины есть предмет, похожий на взрывчатку.