Полиция Словакии высмеяла подрыв Крымского моста

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Словакии разместил в своем аккаунте в соцсетях насмешливую запись о подрыве Крымского моста. В ведомстве сыронизировали, что на транспортном объекте прошел референдум, по итогам которого «99,7% моста присоединились к морю».

На Керченском мосту провели референдум. 99,7% моста присоединилось к морю, — говорится в сообщении.

ЧП на мосту произошло утром 8 октября. По версии следствия, на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По официальным данным, погибли три человека.

После инцидента глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил «украинский спецназ» в связи со взрывом на Крымском мосту. Политик назвал атаку на транспортный объект «смелым поступком». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.