Полиция разогнала слезоточивым газом митинг в поддержку Палестины в Афинах В Афинах задержали двух участников митинга в поддержку Палестины

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Афинах полиция разогнала небольшой митинг в поддержку Палестины с применением слезоточивого газа, сообщает портал newsbreak.gr. По данным издания, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald’s. Отмечается, что задержаны как минимум два человека.

Организаторами митинга выступило несколько левых инициатив: Союз палестинских рабочих Греции, Трудовая революционная партия и Организация коммунистов-интернационалистов Греции. Утром они собрались в центре города, стали скандировать лозунги в поддержку Палестины и вывесили транспарант «Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию».

Вскоре мирное собрание переросло в беспорядки. Группа протестующих заблокировала вход в ресторан McDonald’s на углу улицы Эрму и площади Синтагма и разбила стеклянные двери. Полицейские применили против них слезоточивый газ и задержали двух человек.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием Министерства труда Греции в центре Афин прогремел взрыв. Перед этим сообщение о заложенной бомбе получила местная газета. По предварительным данным, сумку с бомбой подложили на ограждение перед отделением местного банка, расположенного напротив министерства. Информация о пострадавших не поступала.