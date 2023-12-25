Полиция разогнала протестующих в Белграде

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Сербская полиция разогнала протестующих на площади у здания администрации в Белграде, видео с места событий публикуют «Известия». Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание.

На представленных кадрах видно полицейских, выстроившихся в цепь перед белградской администрацией. Также показана подъезжающая карета скорой помощи.

По информации ТАСС, сторонники оппозиции начали разбегаться с площади после того, как туда стало подтягиваться полицейское усиление в шлемах и со щитами. После зачистки территории правоохранители также осмотрели помещения администрации. Сообщается, что на место происшествия прибыл глава МВД республики Братислав Гашич.

24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Это произошло после слов Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, они выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки. Затем участники митинга попытались проникнуть в здание администрации Белграда, они выломали дверь и разбили камеры видеонаблюдения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.