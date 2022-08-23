Полиция в столице Латвии задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги. В разгоне протестующих приняли участие служащие батальона специальных операций, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что к моменту начала акции в Парке Победы собрались около 50 человек.
Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает... лозунг «фашизм не пройдет»... У некоторых... в руках были красные цветы, — отмечается в сообщении.
Позже на место событий подошли несколько молодых людей с флагами Латвии. С ними противники сноса памятника вели активные дискуссии. Затем появились силовики.
Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс прежде говорил, что полиция и другие силовые структуры готовятся к возможным протестам против сноса памятника.
Ранее стало известно, что в муниципалитете города Огре в Латвии решили демонтировать пять советских памятников. Также под снос попали памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости.