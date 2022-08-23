Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника в Риге В Латвии полиция задержала протестующих против сноса памятника Освободителям Риги

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Латвия, памятник Освободителям Риги

Полиция в столице Латвии задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги. В разгоне протестующих приняли участие служащие батальона специальных операций, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что к моменту начала акции в Парке Победы собрались около 50 человек.

Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает... лозунг «фашизм не пройдет»... У некоторых... в руках были красные цветы, — отмечается в сообщении.

Позже на место событий подошли несколько молодых людей с флагами Латвии. С ними противники сноса памятника вели активные дискуссии. Затем появились силовики.

Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс прежде говорил, что полиция и другие силовые структуры готовятся к возможным протестам против сноса памятника.

Ранее стало известно, что в муниципалитете города Огре в Латвии решили демонтировать пять советских памятников. Также под снос попали памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости.