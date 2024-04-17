Полиция провела обыски в офисах партии «Альтернатива для Германии»

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Сотрудники немецкой полиции провели обыски в региональном отделении партии «Альтернатива для Германии», расположенном в Ганновере, сообщает издание Bild со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры. По ее данным, членов партии из Нижней Саксонии подозревают в нарушении закона о финансировании. Предполагается, что один из задержанных не перевел с личного банковского счета на партийный деньги, собранные в качестве пожертвований.

Представители прокуратуры подчеркивают, что из-за ошибки или намеренного поступка члена партии пожертвования не были корректно отражены в годовом отчете, что и стало причиной проведения обысков. В ходе следственных мероприятий были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители «АдГ». В свою очередь в партии заявили, что полиция принимает непропорциональные меры.

Несмотря на негативное отношение ряда политических сил к партии «Альтернатива для Германии», она пользуется популярностью среди жителей страны. Согласно результатам опросов, рейтинги популярности партии колеблются в пределах от 17% до 19%. Она опережает правящую Социал-демократическую партию, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Германия тратит около 20 млрд на содержание украинских беженцев. По его словам, страна уже не может позволить себе такие траты, поэтому она вынуждена экономить на развитии социального сектора и сферы образования.