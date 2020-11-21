Полиция применила водомёты против участников акции протеста в Париже

Сотрудники полиции Парижа применили спецсредства для разгона участников акции против законопроекта «О глобальной безопасности».
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Полиция задействовала водомёты и газовые баллончики. Правоохранительные органы в соцсетях призывают парижан держаться подальше от радикалов, провоцирующих насилие.
Манифестации против законопроекта прошли и в других городах Франции. Акция протеста в Лилле собрала около тысячи человек. Примерно столько же демонстрантов было в Ренне, в Монпелье насчитали 1,3 тысячи протестующих.
Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября поддержала в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото- и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера».
15 ноября католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы, сообщал NEWS.ru. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте.