Полиция применила водомёты против участников акции протеста в Париже

https://static.news.ru/photo/f5beb140-2c22-11eb-9319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Donnars/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники полиции Парижа применили спецсредства для разгона участников акции против законопроекта «О глобальной безопасности».

Как передаёт ТАСС, протестующие начали жечь костры и бросать петарды и бутылки в стражей порядка на площади Трокадеро, где с 14:30 (16:30 мск) собрались сотни человек. В начале акции на площади присутствовали политики и общественники, но к вечеру значительную часть протестующих уже составляли более радикальные слои населения.

Полиция задействовала водомёты и газовые баллончики. Правоохранительные органы в соцсетях призывают парижан держаться подальше от радикалов, провоцирующих насилие.

Манифестации против законопроекта прошли и в других городах Франции. Акция протеста в Лилле собрала около тысячи человек. Примерно столько же демонстрантов было в Ренне, в Монпелье насчитали 1,3 тысячи протестующих.

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября поддержала в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото- и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера».

15 ноября католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы, сообщал NEWS.ru. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте.