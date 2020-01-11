В Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников манифестации.
Об этом сообщает
На проспекте Домениль в мирную колонну вклинилась группа радикалов, которые стали разбивать попадавшиеся им автобусные остановки и витрины офисов, а также предприняли попытки возвести баррикады. Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ, однако это не снизило уровень напряжённости обстановки.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что парламентарии рассмотрят пенсионную реформу, ставшую причиной затяжной забастовки в стране, 17 февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен