https://static.news.ru/photo/0ada08a8-3481-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronan Houssin/www.imago-images.de/Global Look Press

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников манифестации.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на своего корреспондента. По его данным, в столице Франции проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы. Колонна её участников начала шествие с площади Нации в сторону площади Республики. Среди протестующих — члены профсоюзов Франции и «жёлтые жилеты».

На проспекте Домениль в мирную колонну вклинилась группа радикалов, которые стали разбивать попадавшиеся им автобусные остановки и витрины офисов, а также предприняли попытки возвести баррикады. Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ, однако это не снизило уровень напряжённости обстановки.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что парламентарии рассмотрят пенсионную реформу, ставшую причиной затяжной забастовки в стране, 17 февраля.