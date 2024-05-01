Полиция применила газ против демонстрантов в Париже ТАСС: в Париже начались столкновения полиции и участников первомайской акции

Фото: IMAGO/Joao Daniel Pereira/Global Look Press

В Париже фиксируются первые случаи столкновений участников первомайской демонстрации и правоохранителями, сообщает ТАСС. По его данным, полицейским пришлось применить гранаты со слезоточивым газом из-за агрессивных действий горожан.

Также стражи порядка задействовали гранаты с резиновыми поражающими элементами. Таким образом они попытались пресечь попытки демонстрантов разбить магазинные витрины. Однако во время шествия вандалы все же разбили одну автобусную остановку, пару витрин и подожгли мусорный бак.

Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся во Франции, Германии и других странах. Так, стало известно, что полиция турецкого Стамбула начала задерживать участников первомайского шествия на площади Таксим. По информации СМИ, задержаны 13 человек, которые попытались проникнуть за ограждения на площади и оказали сопротивление правоохранителям.

Городские власти не давали разрешения на проведение первомайской демонстрации на Таксиме, однако представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на площадь. По периметру городского пространства выставили усиленные полицейские наряды, приготовили машины с водометами. В Стамбуле перекрыли около 70 улиц. За порядком и безопасностью шествий следят более 42 тысяч полицейских.