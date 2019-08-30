https://static.news.ru/photo/ad8575ec-cc03-11e9-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Полицейские применили 31 августа слезоточивый газ против вышедшей на улицы Парижа колонны «жёлтых жилетов».

Поводом для применения газа стали брошенные манифестантами в полицейских пластиковые бутылки с водой. Из-за жары и отсутствия ветра концентрация вещества оказалась сильной, передаёт ТАСС .

В данное время колонна из примерно трёхсот агрессивно настроенных человек направляется к Монмартру.

Как писал News.ru, глава МВД Франции Кристоф Кастанер выразил уверенность, что власти не распознали назревающего в стране кризиса, который превратился в протесты «жёлтых жилетов». По его словам, Париж «не прислушался» к сообщениям префектов департаментов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «жёлтых жилетов» вызваны социальной несправедливостью и сложным финансово-экономическим положением граждан. Лидер пообещал уже осенью 2019 года предпринять необходимые меры, которые улучшат жизнь населения. При этом он уже дал правительству несколько поручений по этим вопросам.