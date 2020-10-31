Полиция отпустила задержанного по делу о нападении на священника в Лионе

https://static.news.ru/photo/d79ced42-1c5c-11eb-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout via www.imago-images./Global Look Press

Полиция выпустила из-под стражи мужчину, задержанного ранее в рамках расследования дела о нападении на православного священника во французском Лионе.

Согласно данным следствия, ничто не позволяет привлечь его к ответственности за совершение нападения, — передаёт Agency France-Presse со ссылкой на прокуратуру Лиона.

В правоохранительных органах также отметили, что здоровье задержанного не позволяет более держать его под стражей.

Как писал NEWS.ru, нападение на гражданина Греции, который служил священником в лионском храме, произошло в 31 октября. Нападавший открыл огонь, когда 52-летний священник закрывал двери храма. Сотрудники муниципальной полиции оказали первую помощь пострадавшему.

В этот же день был задержан подозреваемый в покушении. Его заметили в закусочной пожарные, которым мужчина показался подозрительным.