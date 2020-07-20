Полиция отпустила мигранта, задержанного после пожара в соборе Нанта

https://static.news.ru/photo/66a48e18-ca06-11ea-b4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronan Houssin/imago-images.de/Global Look Press

Французская полиция «без дальнейшего судебного преследования» отпустила задержанного мигранта, который работал в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Доброволец в день пожара должен был закрыть двери храма на ключ.

Об этом сообщает телеканал BFMTV. По словам следователей, 39-летний мигрант первоначально был задержан, чтобы проверить «противоречия в его расписании». После беседы с полицейскими его решили не оставлять под стражей.

Он не причастен к совершению (преступных. — NEWS.ru) действий. Возникшие противоречия были прояснены, — отметил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратора французского Нанта расследует пожар в соборе Святых Петра и Павла, который произошёл утром 18 июля, как умышленный поджог. В пользу этой версии говорят обнаруженные три очага возгорания. Один очаг возник на уровне главного органа, который полностью уничтожен, а два других — со стороны нефа.