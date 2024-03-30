Полиция освободила троих заложников в нидерландском кафе

Фото: government.nl

Сотрудники силовых ведомств нидерландского города Эде в ходе операции освободили трех человек, которых злоумышленники удерживали в одном из кафе в центре города, сообщает издание De Gelderlander. Полицейские предполагают, что в заведении может находиться еще один заложник.

Только что освободили троих заложников. Ситуация пока еще не разрешилась, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько человек захватили в заложники в кафе, расположенном в городе на востоке Нидерландов. Число злоумышленников не называлось, к заведению подъехали наряды полиции. Жителей 150 домов в округе эвакуировали, остальных призвали не приближаться к району, где расположено кафе.

Очевидцы опубликовали кадры происходящего на улице у этого кафе. На них видна работа робота-сапера, а также перекрытие улиц, примыкающих к заведению. На месте происшествия сосредоточено множество бригад экстренных служб, а также полицейский спецназ.

В начале марта полиция германского города Ахен задержала и арестовала 65-летнюю женщину, на несколько часов забаррикадировавшуюся в клинике «Луизен». Она была серьезно ранена, так как держала в руках предмет, похожий на оружие. Ей оказали медицинскую помощь.