Полиция обстреляла жителей Санкт-Галлена резиновыми пулями

https://static.news.ru/photo/e540f412-9528-11eb-b851-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео fm1today.ch

Беспорядки против COVID-ограничений произошли ночью в швейцарском городе Санкт-Галлен. Протестующие кидали в полицию бутылки и коктейли Молотова, в ответ силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В течение вечера имуществу был нанесён различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям, — приводит слова полиции РИА Новости.

Большая часть протестующих — молодёжь. Мэр города Мария Паппа заявила, что силовики не виноваты в том, что молодёжи приходится обходиться без многого в пандемию. Она считает, что полицейские действовали оправданно.

Всего были задержаны 19 человек. Их допросили, а затем отпустили. Позже арестовали 25-летнего гражданина Швейцарии. Пострадали минимум два человека. Ущерб, которые был нанесён имуществу и предметам мебели, оценивается в более чем $53 тысячи.

Как писал NEWS.ru, 37 человек умерли после получения прививок от коронавируса в Швейцарии. Медики тщательно изучили каждый случай и пришли к выводу, что смерти не связаны с прививками, говориться в правительственном отчёте о пандемии и вакцинации. Большинство умерших страдали от серьёзных заболеваний до проведения и процедуры.