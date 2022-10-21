Полиция Норвегии отпустила четырех задержанных за фотосъемку россиян

Фото: EPA/TASS

Полиция Норвегии отпустила на свободу четверых россиян, задержанных в северной провинции Нурланн за съемку с дрона, передает РИА Новости, со ссылкой на правоохранительное ведомство. Сообщается, что полицейские отсмотрели снятые материалы и не обнаружили «ничего криминального».

Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу, — говорится в заявлении для прессы.

Ранее стало известно, что суд в провинции Нурланн постановил отправить троих мужчин и одну женщину из России под арест. Граждане РФ были задержаны 11 октября из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено.

До этого полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина России за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Позднее стало известно, что задержанным оказался Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

В октябре полиция Норвегии также задержала 51-летнего гражданина России с беспилотником в аэропорту Тромсё. По информации СМИ, у мужчины было изъято большое количество фототехники, дрон и несколько карт памяти. Задержанный объяснил, что находится в командировке, а фотографии делал в личных целях.