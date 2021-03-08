Полиция не предупредила мэра Парижа о разгоне публики с набережных

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Мэр Парижа Анн Идальго посетовала на то, что полиция не предупредила её о разгоне отдыхающих с набережных Сены в минувшие выходные. При этом она одобрила действия стражей порядка в отношении тех, кто отказывается соблюдать санитарные нормы.

Меня не предупредили, я мэр города. Позже у меня будет встреча с префектом полиции. Я спрошу его о юридических основаниях этой операции, — сказала Идальго в эфире радиостанции France Inter.

Мэр почеркнула, что одобряет меры, которые применяет полиция к тем, кто пренебрегает ограничениями, связанными с коронавирусом. Однако, по её словам, в этот раз полицейские несколько перестарались.

То, что я увидела, было не совсем так, было много людей, которые просто вышли на прогулку с семьями, с колясками, — отметила Идальго.

По данным французских СМИ, полиция выгнала с набережных большое количество отдыхающих из-за отсутствия масок, несоблюдения ими дистанции и других ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Согласно рейтингу американского Университета Джонса Хопкинса, Франция занимает шестое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 3,9 млн человек, из которых жертвами инфекции стали 88,7 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции создали защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. Это однократно используемое защитное средство сроком действия до 40 часов. По словам разработчиков, эффективность в уничтожении вируса обеспечивает особый текстильный слой, который нейтрализует заразу за счёт использования двух молекул — циклодестрина и четвертичного аммиака. Маски появились в продаже с 16 февраля.