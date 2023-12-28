Полиция не обнаружила пожар на Блэкпульской башне

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Информация о возгорании башни в Блэкпуле не подтвердилась, передает Sky News со ссылкой на полицию британского графства Ланкашир. Отмечается, что люди приняли за пожар оранжевую сеть, развевающуюся на верхней площадке.

Наш вертолет пролетел над башней, и никакого пожара нет. Мы можем подтвердить: то, что виделось [прохожим], было оранжевой сетью, — сообщила полиция.

В правоохранительных органах добавили, что в связи с произошедшим по подозрению в «нарушении общественного порядка» задержан один мужчина. Какова была его роль в произошедшем, не уточняется.

Ранее пресс-служба пожарной службы северо-западного графства Ланкашир сообщила, что в Великобритании произошел пожар на одной из главных достопримечательностей страны — Блэкпульской башне, которая была построена в XIX веке. Для ликвидации возгорания задействовали беспилотники и веревочную спасательную команду. Отмечалось, что пожар произошел почти на самой верхней точке 158-метровой обзорной башни. Находившиеся внутри здания посетители были эвакуированы.

Блэкпульская башня представляет собой ярко-красную вышку, создателей которой вдохновила Эйфелева башня в Париже. На момент открытия в 1894 году Блэкпульская башня считалась самым высоким сооружением в Британской империи.