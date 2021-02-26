Полиция нашла плантацию конопли в доме экс-чемпиона мира по боксу

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Бывший чемпион мира по боксу британец Джуниор Уиттер попал неприятную историю — полиция обнаружила остатки плантации конопли в принадлежащем ему доме. По данному факту начато расследование.

Инцидент произошёл в городе Шеффилде (графство Саут-Йоркшир). Полицию вызвали соседи, заметив, что дверь в дом спортсмена выбита.

Спортсмен заявил, что на протяжении долгого времени сдаёт дом в аренду. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к наркотикам и весьма расстроен происшествием.

В полиции предполагают, что выращиванием конопли занимались проживавшие в доме люди. Взломать дверь и похитить каннабис могли дилеры-конкуренты. В настоящее время личности всех, кто может быть причастен к инциденту устанавливаются, сообщает издание The Sun.

Уиттер выступал на ринге в суперлёгком весе с период с 1997 по 2015 годы. За это время он провёл 53 поединка, из которых выиграл 43. Он был обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в 2006-2008 годах.

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