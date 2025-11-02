Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 02:56

Полиция нагрянула в одесский клуб из-за русских песен

Одесса Одесса Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе сотрудники правоохранительных органов провели внеплановую проверку в ночном клубе «Палладиум». Поводом для визита полиции стала информация о возможном исполнении музыкальных композиций российского происхождения, пишет «Страна.ua».

Инцидент получил публичный резонанс после публикации видеоматериалов, на которых зафиксировано присутствие полицейских в развлекательном учреждении. По данным СМИ, в заведении звучали русские песни, а посетители активно подпевали исполнителям.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отреагировал на произошедшее, поручив профильным департаментам дать правовую оценку действиям администрации клуба. В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.

Ситуация демонстрирует продолжающуюся практику ограничений в культурной сфере на Украине. В стране исполнение российских музыкальных произведений может привести к административным последствиям для организаторов мероприятий и владельцев заведений.

Ранее Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза.

Одесса
русский язык
полиция
проверки
