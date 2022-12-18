Полиция начала разгонять болельщиков на Елисейских Полях во Франции

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Полиция начала разгонять и задерживать болельщиков на Елисейских Полях во Франции после поражения национальной сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Кадры с места событий публикует Telegram-канал РИА Новости.

Чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Франции в серии пенальти. Несмотря на это, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым в истории футболистом, забившим четыре мяча в финалах чемпионатов мира.

К бурным последствиям финала чемпионата мира французские власти готовились заранее. Так, после четвертьфиналов и полуфиналов в результате беспорядков в Монпелье погиб 14-летний подросток. Задержаны были более 40 болельщиков.

На воскресенье, 18 декабря, количество мобилизованных по стране жандармов и полицейских выросло до 14 тысяч. Елисейские Поля в Париже сделали полностью переходными.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.