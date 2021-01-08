Полиция Мадрида разогнала граждан, игравших в центре города в снежки

https://static.news.ru/photo/94282324-5320-11eb-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские в Мадриде прервали массовую игру в снежки в центре города, к которой после сильнейшего за последние 80 лет снегопада присоединились более 100 горожан.

Сотни человек собрались вечером в субботу в центре Мадрида, чтобы посмотреть на то, как аномальный снегопад украсил их город, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что молодёжь распределилась вокруг центральной площади в городе, гуляющие начали перебрасываться снежками. Ранее власти города призывали горожан не выходить без необходимости из дома и не пользоваться транспортом. Массовая игра в снежки противоречила в том числе карантинным мерам, введённым в городе для профилактики коронавируса.

7 января метеорологическое агентство Испании объявило тревогу в связи с беспрецедентными снегопадами и сильным похолоданием в нескольких регионах страны, в том числе в Мадриде. Столицу Испании буквально парализовало из-за сильнейшего снегопада: дороги в городе оказались засыпаны, остановлено железнодорожное сообщение, мадридский аэропорт переносит и отменяет рейсы, писал NEWS.ru. Синоптики ожидают, что снегопад в Мадриде не прекратится до понедельника.