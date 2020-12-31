Полиция Лондона 31 декабря будет с особым вниманием патрулировать улицы

https://static.news.ru/photo/42a7bc78-4b7b-11eb-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Лондона призвала жителей столицы Британии встретить Новый год дома из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Силовики заявили, что ограничения призваны предотвратить ухудшение эпидситуации в мегаполисе. 31 декабря стражи порядка собираются с особой тщательностью патрулировать улицы города.

Наслаждайтесь новогодним праздником <...> у себя дома. Ваша вечеринка или сбор компании кому-то могут стоить жизни, — говорится на официальном сайте ведомства.

С 31 декабря в большинстве регионов Англии ввели высший режим угрозы распространения недуга. Людям рекомендовали не покидать дома, запретили ходить в гости, закрыли непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

По данным Минздрава королевства, число заражённых новым штаммом коронавируса за последние 14 суток постоянно растёт. Суточный прирост инфицированных в минувшие 48 часов превышал 50 тысяч человек. По информации университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии в стране выявили 2 440 202 случая COVID-19, 72 657 пациентов скончались.

Накануне правительство Великобритании приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) и разрешило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Как писал NEWS.ru, в AstraZeneca заявляют, что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.