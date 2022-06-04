Полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади Daily Mail: полиция Лондона эвакуировала людей с Трафальгарской площади

Фото: AP/TASS

Полиция Великобритании эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона, пишет Daily Mail. По данным правоохранителей, причиной эвакуации стал взрыв, который прогремел поблизости.

Издание пишет, что очевидцы заявляли о подозрительной машине рядом с площадью. Журналист Джон Хансен рассказал, что ему сообщили о планах полиции провести «контролируемый взрыв», людей эвакуировали из отеля и попросили удалиться от площади.

Сегодня утром Трафальгарская площадь была эвакуирована, полиция очистила район от людей, — пишет издание.

По словам Хансена, они перешли на противоположную улицу, после чего раздались звуки взрыва.

В мае пять человек получили травмы в Лондоне после обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II. Двое были госпитализированы.