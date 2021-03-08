Полиция Латвии нашла украденную с советского мемориала пушку

https://static.news.ru/photo/db720ef2-802f-11eb-b4c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Латвийская полиция выяснила местонахождение пушки, украденной с Мемориала освободителям и Героям Советского союза, а также установила личность подозреваемого в краже.

Земгальское региональное управление Государственной полиции в Латвии сообщило, что подозреваемый признался в содеянном, однако не раскрыло его личность. Полицейские также выявили «тракторную технику, с помощью которой производился демонтаж». Сама пушка в настоящее время находится в Даугаве, передаёт «Газета.Ru».

Памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе 24 февраля осквернили неизвестные. Накануне, 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества общественники возлагали к монументу цветы, а на следующее утро с постамента пропала пушка, писал NEWS.ru. Как рассказала председатель общества поддержки ветеранов города Лидия Амосова, возложенные к памятнику цветы оказались разбросаны, постамент повреждён, а вблизи виднелись следы трактора.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.