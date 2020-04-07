Полиция: итальянская мафия использует коронавирус в корыстных целях

https://static.news.ru/photo/4034de5a-78e8-11ea-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Мафиозные организации в Италии смогли проникнуть в финансирование производства товаров первой необходимости, которое продолжается даже во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава государственной полиции страны Франко Габриэлли.

По его словам, присутствие мафии на фоне пандемии ощущается в сфере аграрного продовольствия, предоставлении лекарств и медицинских материалов, автомобильных перевозках, похоронном бизнесе, клининговых компаниях, а также в секторе переработки отходов.

Габриэлли подчеркнул, что эти отрасли не требуют большой специализации, поэтому преступные группы могут легко предлагать услуги по конкурентоспособным ценам, потому что компании, которые они контролируют, не соблюдают требования по охране окружающей среды, меры социальной защиты и безопасности труда, передаёт РИА Новости.

Волна от массы грязных мафиозных капиталов может финансировать кризис ликвидности как крупных предприятий, так и малых и средних компаний, которые из-за приостановки деятельности могут не справиться с платежами, — полагает глава госполиции Италии.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии сообщили о намерениях мафиози поднять бунт в стране. Они полагают, что из-за общего режима самоизоляции незаконные группировки хотят установить «свои порядки». Одной из причин для таких действий может стать факт того, что на юге Италии более четырёх миллионов человек работает в сфере нелегального бизнеса. Соответственно в случае закрытия предприятия они не получат от государства денежную компенсацию. По мнению чиновников, мафиози призывают людей к организованному бунту. Они советуют грабить аптеки и супермаркеты для того, чтобы выжить. Также группировки поддерживают частных предпринимателей, которые не получили помощь от государства. Они рассчитывают в дальнейшем получать с них прибыль за свою опеку.