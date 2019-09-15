https://static.news.ru/photo/e172ae34-d7a1-11e9-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: GUARDIA CIVIL

Гражданская гвардия Испании провела в провинциях Севилья и Кадис операцию под кодовым названием Cansino-Lanas, направленную против наркоторговцев. Силовики задержали 78 человек из банды, подчиняющейся клану Абделлаха Эль Хаджа, которого называют «Месси гашиша» за изобретаемые им нестандартные способы доставки запрещённых веществ.

Выйти на преступников позволил инцидент, произошедший в феврале 2019 года в районе Гибралтара. Спасатели эвакуировали трёх человек с тонущего судна. Выяснилось, что прямо перед этим они выкинули за борт лодки 84 упаковки гашиша общей массой 2,5 тыс. кг. Один из спасённых оказался доверенным лицом лидера самой значительной организации по торговле наркотиками на побережье Андалусии.

В начале апреля полиция задержала судно преступников на реке Гвадалквивир в Севилье. У них были изъяты 3,1 тыс. кг гашиша, а также оружие. Эти же люди оказались связаны с тайником, в котором обнаружили 450 кг наркотика.

Примерно в это же время стало известно, что Абделлах наладил контакт с кланом «Ланос». Таким образом преступники получили возможность изготавливать скоростные лодки для транспортировки гашиша в Малагу. После установления личностей членов организации Гражданская гвардия запросила судебные разрешения на обыски в 25 домах и на кораблях в провинциях Кадис, Севилья и Малага.

Власти конфисковали 6,06 тыс. кг гашиша, пять лодок стоимостью €1,5 млн, 17 транспортных средств, €480 тыс. наличными и оружие. Кроме того, на счетах банды удалось заблокировать €94 тыс. Полиция объявила в международный розыск «Месси гашиша» и ещё 15 человек, передаёт ABCdesevilla .

Ранее News.ru писал, что сотрудники подмосковной полиции ликвидировали около тонны кустов дикорастущей конопли. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.