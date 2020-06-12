Полиция Хорватии опровергла обвинения в обливании мигрантов кетчупом

Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что хорватские полицейские издевались над мусульманами-мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В МВД Хорватии отвергли эти обвинения.
Представители ведомства заявили, что полицию бездоказательно обвиняют, используя уже установленную практику. Сообщалось, что стражи порядка в конце мая привязали мигрантов к деревьям, стреляли в воздух, били людей прикладами, а также обсыпали мигрантов сахаром, намазали кетчупом и майонезом.
Отвергаем саму мысль, что хорватские полицейские способны на нечто подобное или имеют мотивы для этого. Напомним, что в прошлой версии полицейских обвиняли в том, что что они рисовали кресты на головах мигрантов. Кресты якобы имели символический смысл в месяц Рамазан, но символика кетчупа, майонеза и сахара нам неизвестна, — заявили в пресс-службе МВД Хорватии.
В ведомстве убеждены, что кампания по обвинениям нужна для отвлечения внимания от разборок между мигрантами в соседней Боснии и Герцеговине.
NEWS.ru писал, что Пресненский суд Москвы взыскал 2,3 млн рублей с Amnesty International за незаконное увольнение сотрудника Александра Сотова.
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