Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии перестанет делать тайну из национальности подозреваемых в совершении преступлений. Решение принято МВД региона.
По словам главы ведомства Герберта Ройля, нововведение будет способствовать прозрачности процесса расследования. Он уточнил, что полиция будет публиковать данные о национальности всех без исключения подозреваемых, в том числе и немцев, сообщает
Ранее News.ru писал, что в полиции Германии появятся спецподразделения для борьбы с правыми радикалами. Одно из них будет отслеживать появление в Интернете публикаций, направленных на разжигание межнациональных конфликтов, и выявлять их авторов.