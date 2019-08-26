https://static.news.ru/photo/1a75656a-c8a1-11e9-b1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии перестанет делать тайну из национальности подозреваемых в совершении преступлений. Решение принято МВД региона.

По словам главы ведомства Герберта Ройля, нововведение будет способствовать прозрачности процесса расследования. Он уточнил, что полиция будет публиковать данные о национальности всех без исключения подозреваемых, в том числе и немцев, сообщает Deutsche Welle .

Ранее News.ru писал, что в полиции Германии появятся спецподразделения для борьбы с правыми радикалами. Одно из них будет отслеживать появление в Интернете публикаций, направленных на разжигание межнациональных конфликтов, и выявлять их авторов.