Полиция Франкфурта разгоняет водомётами протестующих против карантина

https://static.news.ru/photo/0105a6fc-26a2-11eb-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

Во Франкфурте против участников акции протеста, выступающих за отмену коронавирусных ограничений, силовики применили водомёты.

Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомёт, чтобы очистить площадь, — написали в Twitter представители полиции.

Der Aufforderung, den #Goetheplatz / #Rathenauplatz zu verlassen, wurde nicht nachgekommen.



Es kommt aktuell zum Wasserwerfereinsatz, um den Platz zu rÃ¤umen.



// #ffm1411 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020

Акция проходила в центре города. На неё пришли несколько сотен демонстрантов. Они игнорировали необходимые меры предосторожности: были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Полиция много раз требовала, чтобы протестующие разошлись, а потом объявила акцию завершённой. Несмотря на это, люди оставались на улице.

Представители силовых структур заявили, что перед применением водомётов неоднократно предупреждали, что если люди не покинут площадь, то будут использованы спецсредства.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель сравнила коронавирусную пандемию с эпидемией «испанки» в XX веке. Политик беседовала с молодёжью в онлайн-формате и призналась, что сократила все свои контакты — и личные, и рабочие — «до максимально необходимых».

С 2 ноября и до конца месяца в стране действует «ограниченный карантин». Все встречи вне дома разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. В Германии временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Граждане крайне негативно восприняли новые ограничительные меры и 7 ноября вышли на митинг против нового локдауна.