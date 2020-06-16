Полиция Франции не перестанет душить подозреваемых после запрета

https://static.news.ru/photo/602e8c8e-afba-11ea-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские силовики продолжат применять удушающие приёмы во время задержания злоумышленников, несмотря на запрет главы МВД республики Кристофа Кастанера, заявил в служебной записке руководитель Нацполиции страны Фредерик Во.

По его словам, ведомство ждёт новых разъяснений по поводу подготовки сотрудников. Пока официальных изменений не поступит, стражи порядка не откажутся от удушающих приёмов, однако они постепенно скорректируют программу тренировок, передаёт газета Les Echos со ссылкой на документ. Во уточнил, что 17 июня специалисты обсудят разработку «альтернативной техники». Предложения комиссия должна подготовить к 1 сентября текущего года.

Запрет на удушающий приём Кастанер объявил после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина умер во время задержания 25 мая 2020-го. Полицейский применил к нему спецприём, надавив коленом на шею.

После этого в городе начались протесты. Из-за инцидента четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен беспорядками. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. Участники митингов против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Калифорнии начали расследование в связи со смертью латиноамериканца, который был ранен полицейскими при задержании. Мужчина умер в больнице.

На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Шествия под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.

Инцидент произошёл в городе Сан-Бернардино 13 июня. Полицейские выехали по вызову о стрельбе. На месте они обнаружили мужчину, соответствующего описанию подозреваемого, который держал в руке ствол.