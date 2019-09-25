https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полиция Таллина предполагает, что бывший глава эстонского филиала крупнейшего банка Дании Danske Айвар Рехе покончил с собой.

Мужчина был обнаружен в саду у собственного дома. Признаки насилия на его теле отсутствуют. Нет также оснований предполагать, что смерть Рехе наступила в результате несчастного случая.

Полиция решила не возбуждать уголовное дело, поскольку отсутствуют признаки преступления. Обстоятельства смерти Рехе правоохранительные органы рассчитывают установить с помощью записей с камер видеонаблюдения на соседних домах, сообщает Postimees .

Рехе возглавлял филиал Danske Bank в 2008-2015 годах. В 2017 году 12 сотрудников банка стали фигурантами дела об отмывании денег в крупных размера, но он в их число не попал.

Как ранее писал News.ru, Рехе пропал 23 сентября. К его поискам было привлечено свыше 50 человек, которые прочёсывали окрестности принадлежавшего ему дома и близлежащий лес.