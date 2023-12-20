Полиция Эстонии отобрала у туриста стикеры с надписью «Я русский!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эстонские полицейские отобрали у туриста стикеры с надписью «Я русский!», сообщает Capital Sport. По данным издания, в Эстонии резко изменилось отношение к русским. После так называемого русского флешмоба стражи порядка не проходят мимо людей с российской символикой на атрибутах одежды.

Активисты распечатывают наклейки с надписью «Я русский!» и бесплатно раздают их всем, кто готов разместить их на своих авто. Подобная акция вызвала негативную реакцию со стороны эстонских правоохранителей.

Он ехал из Таллина в Нарву, но прямо по дороге его остановили два полицейских автобуса. Забрали все наклейки, пихали ему какую-то бумажку, якобы местный прокурор подписал, что они могут обыскать машину и забрать их. <...> Когда полицию спрашивали, какой пункт какого закона был нарушен, никто внятно так и не ответил, — пишет издание.

Ранее Эстония установила на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Местные СМИ расценили это как подготовку к возможному закрытию границы.

До этого глава эстонской пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с РФ из-за угрозы наплыва мигрантов. Он подчеркнул, что в стране опасаются последствий решения Финляндии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией, в результате чего люди с этих точек окажутся на эстонских КПП.