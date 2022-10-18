Полиция Дании озвучила заключение по «Северным потокам» Полиция Дании подтвердила, что «Северные потоки» были повреждены мощными взрывами

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Следственная группа, состоящая из полицейских служб Дании и Норвегии и занимающаяся изучением обстоятельств повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пришла к предварительному выводу о том, что они были «повреждены мощными взрывами», передает РИА Новости со ссылкой на датских правоохранителей. При этом отмечается, что пока преждевременно говорить о возможном участии в расследовании Швеции и Германии, равно как и о том, когда расследование завершится.

Расследование подтвердило, что газопроводам «Северный поток 1 и 2» в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами, — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства не допускать Россию к расследованию произошедшей диверсии на газопроводах. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек. Однако дипломат добавил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии остались без удовлетворения со стороны датских властей.

Ранее шведская газета Expressen опубликовала фото разрушений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По оценке издания, взрыв уничтожил не менее 50 метров газопровода.