https://static.news.ru/photo/61bfcbe4-6b9a-11ea-9e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель чешской полиции Томаш Курта сообщил о первых штрафах, которые наложили на горожан за отсутствие защитных масок.

Двум мужчинам в городе Дечин был выписан в субботу штраф в размере 10 тысяч крон каждому за то, что они находились на улице без обязательной защитной маски на лице. Ещё один мужчина был оштрафован за то же самое и на ту же сумму в городе Млада-Болеслав, он не имел на лице маски, распивая алкоголь в беседке у одного из ресторанов, — заявил Курта.

Правительство страны неоднократно обращалось к гражданам с требованием не покидать дом без острой необходимости. Также власти рекомендовали носить защитную маску на лице. За нарушение этих предписаний в условиях эпидемии штраф может достигать трёх миллионов крон.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Исключение сделано для людей, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в стране.