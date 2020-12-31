Полиция Берлина в новогоднюю ночь задержала 700 человек

https://static.news.ru/photo/20cc1d4e-4c5f-11eb-b011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Сотрудники полиции Берлина в ночь на 1 января задержали 700 человек, в различных инцидентах пострадали семь правоохранителей. В отношении нарушителей порядка возбуждено несколько сотен дел.

Диспетчеры полиции в период с 18:00 31 декабря по 06:00 1 января обработали 2765 вызовов. В 2019 году этот показатель был больше — 3065 вызовов. За соблюдением санитарных норм в столице Германии следили порядка 2,9 тысячи городских полицейских, помощь им оказывали 400 коллег из федеральной полиции и правоохранительных органов других регионов.

Новогодние торжества для полиции Берлина в целом прошли в значительно более спокойной обстановке в сравнении с предыдущими годами, — приводит сообщение берлинской полиции ТАСС.

Власти Берлина ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где был введён запрет на использование фейерверков и петард. В этих местах также нельзя было собираться группами, однако эти правила неоднократно нарушались. В районе Гезундбруннен около 20 человек забросали полицейских камнями и петардами. В Нойкёлне группа из 80 человек бросала в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью. Подобные инциденты происходили и в других районах.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные напали на французских жандармов и сожгли их служебную машину, когда стражи правопорядка пытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон на северо-западе Франции.