Полиция Берлина смертельно ранила мужчину, напавшего с топором на девушку

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В Берлине полицейские смертельно ранили мужчину, напавшего с топором на девушку. В результате нападения девушка скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление полиции прокуратуры германской столицы.

По данным правоохранителей, сообщение об инциденте поступило в полицию берлинского округа Лихтенберг около 07:40 утра по местному времени (08:40 по Москве) в воскресенье, 4 сентября. Стражи порядка прибыли по вызову в квартиру. где 23-летний мужчина напал с топором на 27-летнюю девушку. Та от полученных травм скончалась.

Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. В результате злоумышленник получил смертельное ранение.

Подробностей о случившемся не сообщается. начато расследование.

Чуть ранее стало известно, что в результате резни в Канаде погибли 10 человек. Еще не менее 15 плучили повреждения. Полиция подозревает в нападении двух человек.