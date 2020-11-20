Полиция Берлина применила перечный газ против митингующих

https://static.news.ru/photo/055ace8c-2998-11eb-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederic Kern/Global Look Press

Сотрудники полиции в Берлине применили водомёты и перечный газ для разгона демонстрантов в центре германской столицы. Участники шествия требовали у властей позволить им зайти в здание бундестага.

Накануне противники ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сообщили о своих планах организовать акцию возле правительственного строения, где 18 ноября собираются одобрить новый вариант закона об инфекционной защите граждан. Документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при вспышке недуга, регулирует работу будущих центров вакцинации, пишет РИА Новости.

В центре Берлина проходят несколько протестных акций против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавируса. Самая многочисленная — у Бранденбургских ворот. Площадь перед воротами заполнена практически до отказа. Число митингующих превышает четыре тысячи человек. При этом протестующие продолжают прибывать. Многие из них не носят маски и не соблюдают полутораметровую дистанцию.

На улицах дежурят свыше двух тысяч полицейских. Кроме того, за ситуацией ведётся наблюдение с вертолёта. Протестующие ведут себя спокойно.

Карантинный режим действует в Германии с начала ноября. В стране приостановлена работа заведений общепита, фитнес-клубов, бассейнов, театров, косметических салонов, кинотеатров. Действуют ограничения на посещение общественных мест, запрещено останавливаться в отелях с туристическими целями. Протестующие считают, что эти меры нарушают их свободы, которые гарантированы конституцией страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает 13-е место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В стране зафиксировано 843,7 тысячи случаев заражения. За время пандемии скончались более 13 тысяч человек и 537,3 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса с эпидемией «испанки» в первой половине XX века. Она призналась, что не хочет сидеть в карантине, но из-за распространения инфекции ей пришлось максимально ограничить и личные, и рабочие контакты.