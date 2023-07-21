Полиция Берлина два дня искала львицу, которая оказалась кабаном Focus: полиция Берлина прекратила поиски львицы, которую перепутали с кабаном

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Сотрудники полиции Берлина и Бранденбурга на протяжении двух дней безрезультатно пытались поймать львицу в общине Клайнмахнов к юго-западу от немецкой столицы, заявил местный бургомистр Михаэль Грубер. По его словам, которые приводит Focus, поиски прекратились, когда стало известно, что животное — не львица, а кабан.

Два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана, — сказал Грубер.

Как подчеркнул чиновник, сейчас нет никаких сомнений в том, что речь идет именно о кабане. В связи с этим он объявил о возвращении полиции к штатному режиму работы, однако заверил, что правоохранители сохраняют бдительность. Операцию по поимке дикого животного он назвал «разумной и оправданной».

Ранее также сообщалось, что сотрудники Росгвардии наши в Москве потерявшегося лемура. Он бегал вдоль проезжей части на Даниловской набережной и бросался на проезжающие мимо машины.

Лемура забрали в отделение. Там росгвардейцы накормили зверька и записали с ним видео. На записи он ест банан прямо из рук. Позднее сотрудники Росгвардии передали лемура в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.